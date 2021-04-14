Advertisements

الكشف عن قائمة بيراميدز لمواجهة المقاصة

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 01:10 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements
أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته لمباراة مصر المقاصة والمحدد لها التاسعة والنصف من مساء الأربعاء في إطار لقاءات الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي.

وضمت القائمة المختارة:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن 

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - طارق طه - أحمد فتحي - أحمد سامي 

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - محمود صابر 

خط الهجوم: جون أنطوي - دييجو رولان - دودو الجباس

أخبار تهمك

عاجل.. الخرطوم تدعو مصر وأديس أبابا إلى قمة خلال 10 أيام

منذ حوالي 4 ساعات

محلل سوداني: إثيوبيا تريد التحكم في مياه النيل لتبيعه للخرطوم والقاهرة

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على ضحية أولى حلقات برنامج "رامز عقله طار"

منذ حوالي 9 ساعات

رونالدو يضع شروطه للاستمرار مع يوفنتوس

منذ ساعة و نصف

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

منذ حوالي 10 ساعة

خاص.. الأهلي يضم نجم بيراميدز مجانًا

منذ حوالي 12 ساعة

هالة صدقى: "برنامج رامز جلال مفبرك.. وبضايق من إهانته للضيوف"

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة الزمالك في القمة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

انتحار طفلة ١١ عامًا مشنوقة بسقف شقة بالوراق.. والنيابة تحقق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمباراة النصر بكأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

هاشتاج أحمد مكي يجتاح تويتر.. والنجم يركب التريند بآلاف التغريدات

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة النصر غدًا

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. غيابات كبرى تضرب ريال مدريد ضد ليفربول

منذ حوالي 10 ساعة

"وفاة 20 مواطنا".. محافظ أسيوط يكشف تفاصيل حادث تصادم بين اتوبيس وسيارة نقل

منذ ساعة و 25 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:06 ص

محلل سوداني: إثيوبيا تريد التحكم في مياه النيل لتبيعه للخرطوم والقاهرة

عاجل.. الخرطوم تدعو مصر وأديس أبابا إلى قمة خلال 10 أيام

10:55 م

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

04:25 م

انتحار طفلة ١١ عامًا مشنوقة بسقف شقة بالوراق.. والنيابة تحقق

07:38 م

تعرف على ضحية أولى حلقات برنامج "رامز عقله طار"

05:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة