الكشف عن قائمة بيراميدز لمواجهة المقاصة

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته لمباراة مصر المقاصة والمحدد لها التاسعة والنصف من مساء الأربعاء في إطار لقاءات الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي.





وضمت القائمة المختارة:





حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن





خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - طارق طه - أحمد فتحي - أحمد سامي





خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - محمود صابر





خط الهجوم: جون أنطوي - دييجو رولان - دودو الجباس



