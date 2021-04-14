خاص- مفاجأة بشأن استبعاد محمد عبد الغني أمام حرس الحدود بفرمان من كارتيرون

كشف مصدر مسئول بنادي الزمالك، السبب الحقيقي وراء استبعاد محمد عبد الغني مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي، من قائمة الفريق المسافرة إلى السويس لمواجهة حرس الحدود ضمن منافسات بطولة كأس مصر.





وقال المصدر "رفض ذكر اسمه" في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" : محمد عبد الغني غاب عن مران الفريق الجماعي أول أمس بدون الحصول على أذن من الجهاز الفني، على الرغم أن كارتيرون سمح للاعب الاحتفال بعقد قرانه يوم الأحد الماضي ".





وأضاف : مدافع الزمالك أرسل عبر جروب "الواتساب" بأنه مرهق ويرغب في الغياب عن التدريبات الجماعية، ورفض الجهاز الفني منح اللاعب راحة من تدريبات الإثنين.





وأتم المصدر ذاته : محمد عبد الغني أكد أنه سيتواجد في التدريبات، ولكن قبل موعد المران بساعات أرسل رسالة أخرى بأنه سيغيب عن المران، لذلك قرر كارتيرون استبعاد محمد عبد الغني من قائمة حرس الحدود.



