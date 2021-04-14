Advertisements

جميلة عوض تطرد النجمة يسرا من حفل عيد ميلادها

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 02:19 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements

عرضت اليوم قناة "سي بي سي" الحلقة الأولى من مسلسل "حرب أهلية" للفنانة يسرا باسل خياط، التي شهدت أحداث كثيرة وتعريف بالشخصيات.

وأقيمت حفلة عيد ميلاد جميلة عوض نجلة الفنانة يسرا ضمن احداث المسلسل في منزل والدها ولم تدعوا الأخيرة لحضور الحفلة نظرا لوجود خلافات بينهم، ولكن ذهب الأخيرة لـ الحلفة وبيدها هديه لنجلتها.

ولكن جميلة عوض ألقت هدية والدتها في الأرض وطلبت منها مغادرة الحلفة بصوت عالي امام الحضور، ونظرت يسرا لزوجها السابق الذي يجمع بينهم مشاكل كبيرة وقالت له:" أنت السبب اللي خليت بنتي تكرهني وبعدت بينا".

وانتهت الحلقة على محاولة سرق عامل في المنزل لـ خزنة الفنانة يسرا، والقبض عليه من جانب باسل خياط، ويريد أن يذهبه لـ القسم ولكن يسرا ترفضت لأن شقيق السارق تعمل معها في المنزل.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC وCBC دراما.

وتجسد يسرا في العمل شخصية "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، أما باسل خياط فيظهر بدور "يوسف" وهو طبيب نفسى، وتجسد جميلة عوض دور الابنة الأولى ليسرا، مايان السيد تقدم دور الابنة الثانية، وتجسد أروى جودة شخصية "فريدة" هي إنسانة وحيدة، تعيش بعيدًا عن أهلها على خلفية مشاكل مع والدها، أما اللبنانية سينتيا خليفة وتظهر بشخضية "نادين".

يذكر أن يسرا جددت تعاونها مع المؤلف أحمد عادل والمخرج سامح عبد العزيز في "حرب أهلية" بعد نجاحهم العام الماضى في مسلسل "خيانة عهد" والذى شارك في بطولته حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومى فؤاد، هنادى مهنى وخالد أنور، وخالد سرحان، وتيام قمر، ومصطفى درويش، هدى الاتربى، رمزى العدل.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يسرا مسلسل حرب اهليه حرب اهلية جميلة عوض اروي جودة

أخبار تهمك

ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة الزمالك في القمة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

منذ حوالي 10 ساعة

خاص.. الأهلي يضم نجم بيراميدز مجانًا

منذ حوالي 12 ساعة

محلل سوداني: إثيوبيا تريد التحكم في مياه النيل لتبيعه للخرطوم والقاهرة

منذ نصف ساعة

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة النصر غدًا

منذ حوالي 3 ساعات

انتحار طفلة ١١ عامًا مشنوقة بسقف شقة بالوراق.. والنيابة تحقق

منذ حوالي 7 ساعات

هالة صدقى: "برنامج رامز جلال مفبرك.. وبضايق من إهانته للضيوف"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الخرطوم تدعو مصر وأديس أبابا إلى قمة خلال 10 أيام

منذ حوالي 4 ساعات

"وفاة 20 مواطنا".. محافظ أسيوط يكشف تفاصيل حادث تصادم بين اتوبيس وسيارة نقل

منذ ساعة و 28 دقيقة

تعرف على ضحية أولى حلقات برنامج "رامز عقله طار"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمباراة النصر بكأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

رونالدو يضع شروطه للاستمرار مع يوفنتوس

منذ أقل من ساعتين

هاشتاج أحمد مكي يجتاح تويتر.. والنجم يركب التريند بآلاف التغريدات

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. غيابات كبرى تضرب ريال مدريد ضد ليفربول

منذ حوالي 10 ساعة

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

جميلة عوض ابنة يسرا في مسلسل "حرب أهلية"

فريق عمل مسلسل "حرب أهلية" يحتفل بعيد ميلاد يسرا

أروى جودة تنضم لقائمة أبطال مسلسل "حرب أهلية"

بالفيديو..طرح البرومو الأول لمسلسل "حرب أهلية"

باسل خياط طبيب نفسي في مسلسل "حرب أهلية"

حمادة حسني بثلاثة وجوه في رمضان (خاص)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:06 ص

محلل سوداني: إثيوبيا تريد التحكم في مياه النيل لتبيعه للخرطوم والقاهرة

عاجل.. الخرطوم تدعو مصر وأديس أبابا إلى قمة خلال 10 أيام

10:55 م

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

04:25 م

انتحار طفلة ١١ عامًا مشنوقة بسقف شقة بالوراق.. والنيابة تحقق

07:38 م

تعرف على ضحية أولى حلقات برنامج "رامز عقله طار"

05:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة