مسلسلات رمضان 2021.. ملخص أحداث الحلقة الأولى من "حرب أهلية"





عرضت اليوم قناة "سي بي سي" الحلقة الأولى من مسلسل "حرب أهلية" للفنانة يسرا باسل خياط، التي شهدت أحداثًا كثيرة وتعريف بالشخصيات.وبدأت الحلقة الأولى من "حرب أهلية" بمشهد لجميلة عوض التي تجسد ابنه الفنانة يسرا ضمن أحداث المسلسل، برفقة أصدقائها وترتب حفل عيد ميلادها.وفي المشهد الثاني يظهر زوج يسرا، ووالد جميلة عوض ضمن احداث المسلسل مع زوجته الثانية ويرغب في عدم الذهاب لـعيد ميلاد جميلة عوض، ويحاول اقناع زوجته.وفي المشهد الثالث ظهر الفنان باسل خياط، وهو يجسد دور طبيب نفسي ويتحدث مع مريضه تحكي له عن مشكلة تصوير زوجها لها وهي عارية، وبحركة ذكية كشف باسل خياط كذبها.وظهر الفنان باسل خياط الذي يجسد شخصية "يوسف" ضمن أحداث المسلسل طبيب نفسي حيث ذهب لشقيقته التي وجدها عادت لتناول المخدرات من جديد وحاول التعدي عليها بالضرب، لكن استعطفته وطلبت منه أن يسامحها.وفي المشهد الثاني تذهب الفنانة يسرا لـ"يوسف" باسل خياط كمريضة تتحدث معه في حياتها الشخصية، وبعد الانتهاء من الجلسة تظهر الفنانة أروي جودة وهي زوجة الأخير، ويحدث تبادل بالكلمات بينها وبين "مريم" يسرا نظرا لأنها تغير على زوجها.حيث أقيمت حفلة عيد ميلاد جميلة عوض نجلة الفنانة يسرا ضمن احداث المسلسل في منزل والدها ولم تدعوا الأخيرة لحضور الحفلة نظرا لوجود خلافات بينهم، ولكن ذهب الأخيرة لـ الحلفة وبيدها هديه لنجلتها.ولكن جميلة عوض ألقت هدية والدتها في الأرض وطلبت منها مغادرة الحلفة بصوت عالي امام الحضور، ونظرت يسرا لزوجها السابق الذي يجمع بينهم مشاكل كبيرة وقالت له:" أنت السبب اللي خليت بنتي تكرهني وبعدت بينا".وانتهت الحلقة على محاولة سرق عامل في المنزل لـ خزنة الفنانة يسرا، والقبض عليه من جانب باسل خياط، ويريد أن يذهبه لـ القسم ولكن يسرا ترفضت لأن شقيق السارق تعمل معها في المنزل.مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC وCBC دراما.وتجسد يسرا في العمل شخصية "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، أما باسل خياط فيظهر بدور "يوسف" وهو طبيب نفسى، وتجسد جميلة عوض دور الابنة الأولى ليسرا، مايان السيد تقدم دور الابنة الثانية، وتجسد أروى جودة شخصية "فريدة" هي إنسانة وحيدة، تعيش بعيدًا عن أهلها على خلفية مشاكل مع والدها، أما اللبنانية سينتيا خليفة وتظهر بشخضية "نادين".يذكر أن يسرا جددت تعاونها مع المؤلف أحمد عادل والمخرج سامح عبد العزيز في "حرب أهلية" بعد نجاحهم العام الماضى في مسلسل "خيانة عهد" والذى شارك في بطولته حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومى فؤاد، هنادى مهنى وخالد أنور، وخالد سرحان، وتيام قمر، ومصطفى درويش، هدى الاتربى، رمزى العدل.