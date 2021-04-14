نجم يونايتد السابق يوجه نصيحة إلى آرسنال قبل ميركاتو الصيف

وجه النجم الدولي السابق لمنتخب إنجلترا وفريق مانشستر يونايتد، بول إينس، نصيحة إلى آرسنال بالتخلي عن 3 لاعبين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.





نصيحة بول إينس إلى آرسنال

ويأتي فريق الكرة الأول بنادي آرسنال في الترتيب التاسع بجدول الدوري الإنجليزي، متأخرا بـ 10 نقاط عن آخر مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.





وأوضح لاعب مانشستر يونايتد وليفربول السابق في تصريحات للمدونة الصوتية للدوري الإنجليزي الممتاز: "ما زلت أعتقد أن آرسنال ضعفاء دفاعيا".





وتابع النجم الدولي السابق لمنتخب إنجلترا: "إذا نظرت إلى الدفاع، ومع استثناء كيران تيرني، فإنني أتطلع لتبديل 3 مدافعين أو 4".





وأضاف: "لا أقلل من احترام هولدينج وتشامبرز ولويز، لكن إذا أردت التقدم للأمام، يجب أن ترى موقع الفريق في سلم الترتيب".





وأتم: "هذا الفريق يجب أن ينافس على مراكز دوري الأبطال، لذلك يحتاج لإحضار 4 أو 5 لاعبين جدد".



