كاف يكشف عن أفضل ثلاثة تصديات في الجولة السادسة

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن أفضل ثلاثة تصديات التي قام بها حراس المرمي، في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





ووفقًا لموقع الكاف الرسمي، جاء في المركز الأول تصدي كونيه حارس مرمى كايزر تشيفز الجنوب أفريقي أمام حوريا كوناكري الغيني.





بينما تواجد تصدي معز بن شريفيه حارس مرمي الترجي التونسي أمام مولودية الجزائر ثانيًا، وحل ثالثًا تصدي محمود جنش حارس مرمي الزمالك أمام تونجيت السنغالي.





وكان جنش تواجد في أحد أفضل التصديات، في الجولة الخامسة لدور المجموعات، خلال مباراة الزمالك ومولودية الجزائر، والتي أقيمت على أرض ملعب الاخير، وانتهت بفوز الفارس الابيض بهدفين نظيفين.





يذكر ان الزمالك خرج من بطولة دوري الأبطال بعدما احتل المركز الثالث، في المجموعة الرابعة بعد حصده 8 نقاط، وتأهل الترجي ومولودية الجزائر في المركزين الاول والثاني علي الترتيب.



