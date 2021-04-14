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عثمان ديمبلي يُثير مشاعر الرعب في برشلونة

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 02:49 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدثت تقارير صحفية إسبانية مساء اليوم الثلاثاء، عن حقيقة صادمة بشأن الحالة الصحية للنجم الفرنسي عثمان ديمبلي جناح الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة.

تفاصيل الحالة الصحية لعثمان ديمبلي لاعب برشلونة
وتعددت إصابات النجم الفرنسي عثمان ديمبلي جناح الفريق الكروي الأول بنادي البارسا منذ انضمامه لصفوف برشلونة، لكنه ظهر بأفضل نسخه خلال الأشهر الأخيرة في بطولة الدوري الإسباني.

من جانبه ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن عثمان ديمبلي جناح الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة يعاني منذ أسابيع من مشكلات بمنطقة الحوض جعلته ينهي المباريات الأخيرة بآلام، وآخرها مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو.

وأوضحت الصحيفة أن عثمان ديمبلي جناح برشلونة سيخضع لعلاج تحفظي لكنه لم يحل مشكلاته البدنية، موضحة أن مسؤولي البارسا يسبعدوا إخضاع اللاعب لجراحة للتعافي من آلامه.

وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن إصابة النجم الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي جناح برشلونة، تستدعي آلام الحوض الراحة لكن اللاعب لا يريد التوقف عن اللعب.

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