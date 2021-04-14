Advertisements

موعد مباراة الأهلي والنصر في كأس مصر والقناة الناقلة

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 03:01 ص
بوابة الفجر
كتب: محمد سامي
Advertisements
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره فريق النصر، في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر اليوم الأربعاء.

وستقام مباراة الأهلي والنصر في كأس مصر، على ملعب الأهلي وي السلام، في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويلاقي الفائز من الأهلي والنصر فريق إنبي في دور الستة عشر في كأس مصر، حيث تجاوز الفريق البترولي نظيره نبروه، بهدفين مقابل هدف في دور الـ 32 يوم الخميس 11 فبراير الماضي.

يذكر ان الأهلي بطل النسخة الماضية من بطولة كأس مصر، بعدما تغلب على فريق طلائع الجيش بركلات الترجيح في النهائي، حيث انتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

أخبار تهمك

خاص.. الأهلي يضم نجم بيراميدز مجانًا

منذ حوالي 14 ساعة

رياح على القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

منذ 40 دقيقة

جميلة عوض تطرد النجمة يسرا من حفل عيد ميلادها

منذ أقل من ساعتين

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الخرطوم تدعو مصر وأديس أبابا إلى قمة خلال 10 أيام

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. غيابات كبرى تضرب ريال مدريد ضد ليفربول

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل- مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمباراة النصر بكأس مصر

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2021

منذ أقل من ساعة

انتحار طفلة ١١ عامًا مشنوقة بسقف شقة بالوراق.. والنيابة تحقق

منذ حوالي 9 ساعات

عثمان ديمبلي يُثير مشاعر الرعب في برشلونة

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

منذ حوالي 12 ساعة

محلل سوداني: إثيوبيا تريد التحكم في مياه النيل لتبيعه للخرطوم والقاهرة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تعرف على ضحية أولى حلقات برنامج "رامز عقله طار"

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

هالة صدقى: "برنامج رامز جلال مفبرك.. وبضايق من إهانته للضيوف"

منذ حوالي 8 ساعات

"الري" ترد على المقترح الجديد لإثيوبيا حول أزمة سد النهضة

منذ ساعة و 14 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:06 ص

محلل سوداني: إثيوبيا تريد التحكم في مياه النيل لتبيعه للخرطوم والقاهرة

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2021

03:20 ص

عاجل.. الخرطوم تدعو مصر وأديس أبابا إلى قمة خلال 10 أيام

10:55 م

عثمان ديمبلي يُثير مشاعر الرعب في برشلونة

02:49 ص

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

04:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة