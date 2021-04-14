موعد مباراة الأهلي والنصر في كأس مصر والقناة الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره فريق النصر، في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر اليوم الأربعاء.





وستقام مباراة الأهلي والنصر في كأس مصر، على ملعب الأهلي وي السلام، في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.





ويلاقي الفائز من الأهلي والنصر فريق إنبي في دور الستة عشر في كأس مصر، حيث تجاوز الفريق البترولي نظيره نبروه، بهدفين مقابل هدف في دور الـ 32 يوم الخميس 11 فبراير الماضي.





يذكر ان الأهلي بطل النسخة الماضية من بطولة كأس مصر، بعدما تغلب على فريق طلائع الجيش بركلات الترجيح في النهائي، حيث انتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



