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تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2021

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 03:20 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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يترقب عشاق الكرة العالمية مباريات دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم والتي يسعى من خلالها العديد من الهدافين لمواصلة مشوارهم في البطولة مع أنديتهم.

وشهد هذا الدور غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني عن المراكز الأولى في ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا من المراحل الأولى، حيث تواجدت أسماء جديدة أحدثت فارقاً واضحاً في نسخة الموسم الحالي.

وعقب نهاية مباريات الذهاب من الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا, احتل النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند صداره ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا والذي تبدو حظوظه الأقوى للتتويج باللقب لأول مرة في تاريخه مثل وصيفه الفرنسي مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحصد البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ الألماني لقب هداف دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي برصيد 15 هدفاً, حيث قاد الفريق البافاري على التتويج باللقب.

وتمكنت أندية باريس سان جيرمان الفرنسي وبروسيا دورتموند وبايرن ميونخ الألمانيين وليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين وبورتو البرتغالي وريال مدريد الإسباني من التأهل إلى دور الثمانية من البطولة القارية.

ويستعرض الفجر الرياضي هدافي دوري أبطال أوروبا حتى الآن ...
1 - هالاند (بروسيا دورتموند- 10 أهداف)
2 – مبابي (باريس سان جيرمان - 8 أهداف)
3 – جيرو (تشيلسي - 6 أهداف)
4 – نيمار (باريس سان جيرمان - 6 أهداف)
5 - محمد صلاح (ليفربول - 6 أهداف)

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