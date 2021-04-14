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لطفي بديل الشناوي في مباراة القمة

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 03:40 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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حسم الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني قراره بتجهيز علي لطفي حارس المرمى البديل لمواجهة القمة المقبلة أمام الزمالك وذلك عقب إصابة محمد الشناوي الحارس الأساسي بفيروس كورونا في الساعات الماضية.

وأجرى محمد الشناوي حارس مرمى القلعة الحمراء مسحة طبية جديدة من أجل التأكد من إصابته بفيروس كورونا بعد أن أثبتت المسحة الأولى إصابته بالفيروس المميت مما يعني حرمانه من المشاركة في مباراة القمة المقبلة أمام الزمالك والمقرر إقامتها يوم 18 أبريل الحالي والمؤجلة من الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري.

وسادت حالة من الارتباك داخل الجهاز الفني للمارد الأحمر في الساعات الماضية وذلك عقب إصابة الحارس المتألق بفيروس كورونا في ظل فارق المستوى الكبير بينه وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

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