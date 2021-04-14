تشكيل ليفربول المتوقع ضد ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

يواجه اليوم الأربعاء فريق ليفربول الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.





وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، كاباك، فيليبس، روبيرتسون.

خط الوسط: فينالدوم، ألكانتارا، فابينهو.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.



