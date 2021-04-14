موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد النصر في كأس مصر

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فريق النصر، في إطار مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر اليوم الأربعاء.

وستكون مباراة الأهلي ضد النصر على ملعب الأهلي وي السلام، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

واستقر المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به هذه المواجهة، وسيكون مكون من:

حراسة المرمي: علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، سعد سمير، أيمن أشرف.

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.

