ليفربول يبحث عن بديل محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي ليفربول يستهدف التعاقد مع صفقة نارية، لتعويض رحيل محمد صلاح، نجم الريدز، المحتمل عن الفريق خلال الفترة المقبلة.





وهناك شكوك بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول، وسط أنباء تشير إلى اقتراب رحيله عن قلعة آنفيلد، بعد اللقاءات الصحفية التي أجراها مع الصحف الإسبانية.





وبحسب صحيفة "ليفربول ايكو"، فإن محمد صلاح هو أحد القلائل من اللاعبين القادرين على مزج الأهداف والتمريرات الحاسمة بالسرعة إلى جانب تميزه بالقدم اليسرى ونادرًا ما يعاني من الإصابات.





وتابعت الصحيفة، أنه سيكون من الصعب تعويض محمد صلاح في ليفربول إذا قرر فعليًا الرحيل عن الريدز.





وأشارت الصحيفة، أنه من المثير للاهتمام أن ليفربول على وشك مواجهة لاعب قد يكون أفضل بديل لصلاح حال رحيله عن الفريق هو رافينها، لاعب ليدز يونايتد.





وأوضحت الصحيفة، أنه في حال استمرار رافينها في إظهار مستواه المثير للإعجاب وصفاته التي تشبه محمد صلاح، فقد يكون البديل الأفضل للاعب حال رحيله عن الريدز.



