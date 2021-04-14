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كارتيرون يمنح فرصة للبدلاء أمام حرس الحدود

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 05:02 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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تشهد المباراة التي تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ونظيره حرس الحدود، مشاركة عدد من لاعبي الأبيض الذين لم يشاركوا خلال الفترة الماضية، حيث يخطط الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لإراحة اللاعبين الأساسيين، استعدادا لمواجهة القمة أمام الأهلي.

الفرنسي باتريس كارتيرون، سوف يمنح الفرصة لعدد من اللاعبين من بينهم، أسامه فيصل و سيف الدين الجزيري و أحمد عيد وغيرهم من اللاعبين خلال المرحلة المقبلة، حيث يرغب المدير الفني في رؤية كافة العناصر حتى يحدد ما يحتاجه خلال الموسم المقبل.

ويلاقي الزمالك نظيره حرس الحدود، اليوم الأربعاء، عند الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف بتوقيت أبوظبي، في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، على أرضية ملعب استاد السويس.

وسوف تدار المباراة تحت قيادة عمرو رمضان كحكم ساحة، وأحمد التلاوي ومحمود عامر مساعدان، ومحمد إبراهيم دسوقي حكمًا رابعًا.

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