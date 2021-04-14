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زيدان يوجه رسالة نارية إلى ليفربول

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 05:30 ص
بوابة الفجر
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هدَأ المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، من نغمة الحديث عن الإرهاق البدني للاعبيه، حيث أكد أنهم "جاهزون" لمواجهة ليفربول الإنجليزي الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري الأبطال على ملعب آنفيلد رود.

وأكد زيدان أثناء المؤتمر الصحافي عشية المباراة "نعلم أننا بصدد مباراة صعبة، وسنحاول مواصلة ما نقدمه والمنافسة والدفاع جيداً والهجوم. جاهزون للمباراة".

وتابع "لن نحاول الاقتصاد في المجهود، ريال مدريد يدخل كل مباراة للفوز بها. هذا ما سنفعله. تحدثنا عن المجهود البدني الكبير بعد مباراة الذهاب، و"الكلاسيكو" أمام برشلونة. اعتدنا على هذه الأمور، وغداً مباراة أخرى تتطلب منا الكثير".

كما أكد المدرب الفرنسي جاهزية لاعب الوسط الواعد فيدي فالفيردي للمباراة، ولكنه دون الإشارة إلى مشاركته منذ البداية من عدمها.

ورفض "زيزو" الكشف عن أوراقه الرابحة في المباراة، وحتى لم يتحدث عن الحلول التي قد يلجأ إليها لتعويض الغيابات الكثيرة في الدفاع، وآخرها القائد سرجيو راموس الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

إلا أن زيدان سلَط الضوء على وحدة الفريق إزاء مشاكل الإصابات المستمرة: "الجانب المعنوي والبدني يأتيان معا، والفريق بحالة جيدة، ولكن هذا لا يعني أي شيء. نريد تقديم مباراة أخرى كبيرة، نحتاج لها للمرور للدور التالي. سننافس بقوة وسنحاول الفوز. لن تقتصد في المجهود".

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