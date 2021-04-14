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جوارديولا يوجه رسالة خاصة إلى لاعبي مانشستر سيتي

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 06:00 ص
بوابة الفجر
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حث مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، لاعبيه على القيام بالمطلوب في أرض الملعب بدلاً من الانشغال بالسيناريوهات المختلفة لنتيجة مباراة إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام بروسيا دورتموند الأربعاء.

وتفوق سيتي 2-1 ذهاباً قبل التوجه إلى دورتموند ويعلم أن الفريق الألماني يمكنه التأهل بالفوز 1-0 غداً الأربعاء بفضل قاعدة الأهداف خارج الأرض.

لكن غوارديولا بدا مرتاحاً لفرص فريقه وتوقع أن يسجل الطرفان في مباراة الإياب.

وقال في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء "إذا انشغلت بالتفكير في عدد الأهداف التي يجب أن تسجلها أو ربما تستقبلها فانك ستنسى الأدوار المطلوبة منك في الملعب.

"يجب ألا ننشغل بما حدث ذهابا. لديك دائماً فرصة في مباراة الإياب".

وتابع "سيكون من الأفضل ألا ينجح دورتموند في التسجيل وأن نفوز بالمواجهة لكن في دوري الأبطال لديك فرصة دائماً. لدينا أسلحة ولديهم أسلحتهم.

"هدفنا تقديم أفضل أداء ممكن وأن نجعلهم لا يشعرون بأننا سندافع عن تقدمنا. نرغب في فرض أسلوبنا للفوز بالمباراة".

ويأمل سيتي في بلوغ الدور قبل النهائي لأرفع مسابقة للأندية في أوروبا لأول مرة تحت قيادة غوارديولا بعد أن ودع المسابقة من دور الثمانية في المواسم الثلاثة السابقة.

وعبر غوارديولا عن غضبه من أسئلة عن مدى ثقته في لاعبيه مع سعي متصدر الدوري الانجليزي الممتاز للفوز بأربعة ألقاب في ختام مثير للموسم.

وقال "بعد 27 انتصاراً في 29 مباراة إذا لم أكن أثق في اللاعبين سيكون عندي مشكلة كبيرة.

"شعر اللاعبون بحزن بالغ لعدم الوصول إلى الدور قبل النهائي الموسم الماضي لكن لا أحد يمنح هدايا للآخرين. يجب أن نحقق هذا الأمر بأنفسنا.

"تأهلنا بالفعل لدوري الأبطال للعام 11 على التوالي وهو إنجاز لم يحدث من قبل. إنه شيء رائع. الآن حان الوقت للقيام بالخطوة التالية".

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