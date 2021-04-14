كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك ضد الحرس في كأس مصر

استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة حرس الحدود مساء اليوم الأربعاء ضمن إطار منافسات بطولة كأس مصر.





تشكيل الزمالك المتوقع أمام كأس مصر

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد حرس الحدود ضمن إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر مساء اليوم الأربعاء الموافق 14 أبريل في تمام الساعة التاسعة والنصف.





وتُنقل مواجهة الزمالك ضد حرس الحدود ضمن إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لأقدم البطولات المصرية.





من جانبه يتوقع أن يبدأ المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة حرس الحدود في كأس مصر كالآتي:-





حراسة المرمى:- محمد أبو جبل

خط الدفاع:- حازم إمام - محمود علاء - محمود حمدي الونش - أحمد أبو الفتوح

خط الوسط:- طارق حامد - فرجاني ساسي

خط الهجوم:- أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - شيكابالا

مهاجم صريح:- مروان حمدي.



