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موعد مباراة الهلال القادمة في دوري أبطال آسيا

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 06:59 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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يستهل الهلال مشواره في دوري أبطال آسيا 2021 بمباراة صعبة ضد نادي أجمك، على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد .

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال وأجمك في دوري أبطال آسيا مساء غد الخميس 15 أبريل وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت مصر عبر قنوات بي ان سبورت.

الجدير بالذكر أن بعد زيادة عدد الفرق المشاركة في البطولة وهو ما أثر على عدد الفرق المتأهلة للدور الثاني من كل مجموعة، ففي السابق كان يتأهل المتصدر والوصيف مباشرةً للدور التالي، لكن في النسخة الحالية سيتأهل المتصدرون مباشرةً، وسيلحق بهم أفضل 6 فرق حققت المركز الثاني.

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