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موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 07:31 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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يواجه فريق برشلونة نظيره أتلتيك بلباو، في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، لموسم 2020 / 2021، يوم السبت المقبل الموافق 17 أبريل الحالي.

وتقام مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو، على ملعب الأولمبيكو بمدينة إشبيلية، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية عبر قنوات بي ان سبورت.

وكان البارسا تأهل إلي المباراة النهائية، بعدما حقق ريمونتادا وتخطي إشبيلية بثلاثية نظيفة في إياب نصف النهائي، حيث كان خاسرًا بهدفين نظيفين في الذهاب بينما تأهل أتلتيك بلباو بصعوبة بعدما فاز على ليفانتي بهدفين مقابل هدف.

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