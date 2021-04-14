Advertisements
كهربا يتسبب في أزمة داخل الأهلي
الأربعاء 14/أبريل/2021 - 08:01 ص
غدير أحمد
Advertisements
كشف الإعلامي سيف زاهر، عن وجود العديد من الخلافات بين مجلس إدارة النادي الأهلي والمدير الفني للفريق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني حول مستقبل بقاء محمود عبدالمنعم "كهربا"، عقب العديد من المشاكل التي افتعلها لاعب القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن اللاعب لديه فرصة أخيرة داخل جدران القلعة الحمراء.
وقال زاهر:"قصة كهربا التي افتعلها في الفترة الأخيرة موجودة مع إدارة النادي، وأعتقد أن الأهلي سيعطي اللاعب فرصة أخيرة لمدة 4 شهور، وأن اللاعب سيلقى مثل مصير صالح جمعة مع المارد الأحمر".
وأضاف:"موسيماني لم يقتنع بتغير كهربا، وقد أبلغ مسؤولي الأهلي برغبته في التخلص من اللاعب، لكن الفريق يريد في إعطائه فرصة أخيرة داخل النادي، قبل اتخاذ قرار رحيله عن الأهلي".
والجدير بالذكر أن النادي الأهلي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة، حيث لعب 11 مباراة فاز في 8 مباريات وتعادل 3 مباريات ولم يخسر أي مباراة.
Advertisements