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كهربا يتسبب في أزمة داخل الأهلي

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 08:01 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشف الإعلامي سيف زاهر، عن وجود العديد من الخلافات بين مجلس إدارة النادي الأهلي والمدير الفني للفريق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني حول مستقبل بقاء محمود عبدالمنعم "كهربا"، عقب العديد من المشاكل التي افتعلها لاعب القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن اللاعب لديه فرصة أخيرة داخل جدران القلعة الحمراء.

وقال زاهر:"قصة كهربا التي افتعلها في الفترة الأخيرة موجودة مع إدارة النادي، وأعتقد أن الأهلي سيعطي اللاعب فرصة أخيرة لمدة 4 شهور، وأن اللاعب سيلقى مثل مصير صالح جمعة مع المارد الأحمر".

وأضاف:"موسيماني لم يقتنع بتغير كهربا، وقد أبلغ مسؤولي الأهلي برغبته في التخلص من اللاعب، لكن الفريق يريد في إعطائه فرصة أخيرة داخل النادي، قبل اتخاذ قرار رحيله عن الأهلي".

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة، حيث لعب 11 مباراة فاز في 8 مباريات وتعادل 3 مباريات ولم يخسر أي مباراة.

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