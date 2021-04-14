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حضور قوي لحسين الجسمي بثلاث أعمال رمضانية مُؤثّرة

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 03:26 ص
بوابة الفجر
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أطّل  الفنان الإماراتي حسين الجسمي "السفير المفوض فوق العادة" مع بداية شهر رمضان المبارك 2021 عبر ثلاث أعمال غنائية إجتماعية مؤثرة في كلماتها وألحانها وتصويرها بطريقة الفيديو كليب، والذي تعاون بها عبر ثلاث جهات هامة إماراتية وعربية، شكلت معايدة رمضانية للجمهور العربي بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.
 
"رمضان في مصر حاجة تانية"
تحت عنوان "رمضان في مصر حاجة تانية" يجدد الجسمي تعاونه مع إحدى شركات الاتصالات، من كلمات أمير طعيمة، والحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع ومكس وديجيتال ماستر مع علي فتح الله، والتي طرحت عبر القناة الرسمية الخاصة بالفنان حسين الجسمي في youtube.
 
"سر السعادة"
وتحمل الأغنية الثانية التي تعاون بها الجسمي مع إحدى المشاريع السكنية الشهيرة بعنوان "سر السعادة" حيث تحمل رسالة إجتماعية عائلية في كلماتها التي حملت توقيع الشاعر نصر الدين ناجي، والحان الملحن أحمد فرحات توزيع ومكساچ وماستر للموزع الموسيقي "توما"، وقد طرح الفيديو كليب الذي صوّر عبر القناة الرسمية الخاصة بالفنان حسين الجسمي في youtube، من إخراج عمر هلال.
 
"هل هلالك.. أبوظبي دارك"
ومن كلمات الشاعر حمد بن غليطة، والحان وتوزيع زيد عادل، يطل حسين الجسمي يومياً عبر قنوات أبوظبي للإعلام بأغنية رمضانية حملت عنوان "هل هلالك.. أبوظبي دارك" من إخراج Christelle Hawi ، وجرافكس كاشف خان، وإشراف عام المخرج جمعة السهلي، والتي عرض فيها الفيديو الكليب من خلال القناة الرسمية الخاصة بالفنان حسين الجسمي في youtube.




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