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يُنفذ على 5 مراحل.. تعرف على مشروع مجمع الغزل والنسيج بمدينة السادات

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 03:38 ص
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
كريم وزيري
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يقام مجمع الغزل والنسيج بمدينة السادات على مساحة 3.1 مليون متر مربع ويضم 568 مصنعا ويصل إجمالي رأس المال المدفوع في المصانع التي يشملها المشروع 2 مليار دولار سيتم ضخها على 7 سنوات، باستثمار أجنبي 87% ومحلي 13% ومن المنتظر أن توفر المدينة الجديدة فرص عمل مباشرة تصل إلى 160 ألف عامل وفني، وإجمالي قيمة إنتاجها السنوي سيصل إلى 9 مليارات دولار.

ومن المقرر أن تضم المدينة الجديدة جميع الخدمات، ومدرسة للتدريب على أحدث التكنولوجيات في مجال صناعة الغزل والنسيج الشركة المنفذة للمشروع هي شركة "مان كاي" الصينية للاستثمار، وهي إحدى الشركات القابضة التي تعمل في مجال صناعة الغزل والنسيج في الصين على مدار أكثر من عشرة عقود، وتصدر منتجاتها لمصر، وتضم 25 شركة صينية.

تنفيذ المشروع على 5 مراحل

وسيتم تنفيذ المشروع على 5 مراحل بدءا من أول مارس المقبل، حيث تم تسليم خطاب تخصيص الأرض بالفعل إلى الشركة المنفذة مطلع الأسبوع الجاري ومن المخطط انتهاء المرحلة الأولى من المشروع في عام 2020 وتضم 57 مصنعا بإجمالي استثمار 230 مليون دولار.

وسيتم الانتهاء من المرحلة الخامسة والأخيرة من المشروع في عام 2024 وبدأت مفاوضات المشروع بين وزارة التجارة والصناعة والجانب الصيني منذ مايو 2017، وتم التوصل إلى اتفاق في 5 نوفمبر الماضي لإنشاء المدينة.

وأبدى الرئيس عبدالفتاح السيسي استعداد مصر للمشاركة في تمويل هذا المشروع بنسبة مشاركة 50% على أن يتم تخفيض مدة تنفيذ المشروع من 7 سنوات إلى عام ونصف فقط.

هذا، وبدأ التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من هذه المدينة الصناعية الضخمة في مايو المقبل، حيث طلب الرئيس السيسي في يناير 2018 تقليص مدة الإنشاء من7 سنوات إلى 4 سنوات، والعملاق الصيني يستجيب والهيئة الهندسية تنتهى من %58 من إنشاءات المرحلة الأولى. ويتم تنفيذ المدينة على 3 مراحل وتضم نحو 592 مصنعا على مساحة 3.1 مليون متر مربع بمدينة السادات، توفر المدينة أكثر من 160 ألف فرصة عمل وإجمالي قيمة إنتاج سنوي تصل إلى 9 مليار دولار، وتحتوى المدينة على جميع الخدمات وستتضمن مدرسة للتدريب على أحدث التكنولوجيات في مجال صناعة الغزل والنسيج.

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