ابنة ياسر جلال تفقد وعيها وتتعرض للإجهاض بعد حادث عنف شديد في "ضل راجل"





شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "ضل راجل" تصاعدا كبيرا في الأحداث حيث كشفوا عن الجريمة وجود شهد رنا رئيس والتي تجسد دور ابنة جلال "ياسر جلال" في العمل وأخبرته الدكتورة والتي تجسد شخصيتها نور أنها محاولة اجهاض بعد ضربها وسحلها مما ادي لدخولها في غيبوبة وتنتهي الحلقة بعد صدمة لوالدها حيث أنها لم تتزوج.وأعلنت قناة الحياة، عن مواعيد عرض مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، على شاشتها، وذلك فى تمام الساعة 11:30 مساء يوميا، ويعاد الساعة 4:00 صباحًا، أول مرة، ثم الإعادة الثانية 7:45 صباحا، والإعادة الثالثة 4:45 مساء.يذكر أن مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، كل من: اللبنانية نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.