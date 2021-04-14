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تعليمات مشددة من محافظة القاهرة لرؤساء أحياء المنطقة الجنوبية بشأن رمضان

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 03:53 ص
جيهان عبدالمنعم
جيهان عبدالمنعم
إسماعيل منطاوي
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وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية بضرورة متابعة تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا وتطبيق الغرامات على المخالفين خلال هذه الفترة وتكثيف المتابعة والمرور الميداني للتأكد من توافر السلع التموينية والاستراتيجية والمواد الغذائية بالمعارض والشوادر بأسعار مخُفضة للمواطنين بالتزامن مع بدء حلول اول أيام شهر رمضان المعظم.

شددت عبدالمنعم على متابعة سيولة الحركة المرورية بالتنسيق مع شرطة المرافق وعدم وجود تكدس مروري في ساعات الذروة إلى جانب تكثيف حملات النظافة والاشغالات ورفع المخلفات والتواجد الميدانى الدائم للتأكد من حالة الانضباط بالشارع والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على ضرورة التطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا للعمل على منع تزايد حالات الإصابات، وفي مقدمتها تنفيذ الضوابط التي أصدرها مجلس الوزراء، والخاصة بإقامة الشعائر الدينية خلال الشهر الكريم، وأبرزها عدم السماح بأداء صلاة التهجد والاعتكاف بالمساجد، أو إقامة الموائد الرمضانية، مع الالتزام بأداء صلاة التراويح في وقت لا يتجاوز 30 دقيقة، وفي إطار الإجراءات الوقائية المقررة، مع أداء صلاة العشاء والتراويح للسيدات بالمساجد الكبرى المخصص بها أماكن لصلاة السيدات، شريطة وجود واعظة أو مشرفة من وزارة الأوقاف وعدم اصطحاب الأطفال أثناء تأدية الصلاة.

كما وجهت نائب المحافظ بضرورة متابعة الالتزام بالضوابط الخاصة بالأنشطة التجارية والمولات والمطاعم والكافيتريات والكافيهات وما يماثلها، ومن بينها الالتزام بتوقيتات الفتح والإغلاق الصيفية للمنشآت المشار إليها اعتباراً من 17 أبريل 2021.

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