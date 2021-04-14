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هند صبري توافق على العمل مع الصهاينة.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 05:34 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تظهر النجمة هند صبري بشخصية دينا أبو زيد فى مسلسل "هجمة مرتدة"، وتعمل في منظمة غير حكومية بشرق أوروبا، ويُطلب منهم العمل مع الصهاينة تحت شعار أن المؤسسة تعمل في نطاق حوار الأديان.

توافق دينا على العمل ولا تتردد عكس صديقها الذى رفض على الفور، مؤكداً أنه يعلم الفارق ما بين الصهاينة واليهود، وبالتالي فإنه لن يضع يده مع أناس يجمعون التبرعات لقتل أهله.

يذكر أن مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.

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