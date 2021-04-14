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نور اللبنانية تدفع هيفاء وهبي لارتكاب حادث في مضمار سباق السيارات

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 06:37 ص
بوابة الفجر
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 كانت النجمة نور اللبنانية هي آخر شخص تتوقع هيفاء وهبي أن يشارك في الإيقاع بها بأحد برامج المقالب، وهذه هي فكرة برنامج خمس نجوم الذي يعتمد على غادة عادل، كريم فهمي، محمد الشرنوبي ومصطفى قمر، بالإضافة إلى نور، في تدبير مكيدة مقنعة للإيقاع بأحد أصدقائهم من النجوم.

في الحلقة الثانية من البرنامج كان الضحية هي هيفاء وهبي التي جاءت لموقع التصوير من أجل المشاركة في تجارب تصوير لأحد الإعلانات، لتجد باستقبالها نور مع كريم وغادة والشرنوبي في ساحة سباق سيارات دريفتينج، حيث على هيفاء قيادة إحدى السيارات بصحبة نور وغادة، بينما كريم والشرنوبي في السيارة الأخرى، وتتولى نور وغادة تسخين هيفاء لكي تتحمس في السباق، وتندفع السيارة الأخرى في حادث تصادم يصاب به كريم، ويبدأ الجميع في إلقاء اللوم على هيفاء.

عدم توقع أن تأتي الخدعة من نور، واستغراق الجميع في إظهار التأثر، كاد أن يدفع هيفاء للانهيار خوفاً على كريم الذي لم يكن في السيارة من الأصل وتمت الاستعانة ببديل للقيام بدوره، واستعان فريق البرنامج بخرطوم مطافئ لتهدئة انفعالها بعد كشف الخدعة لها.

الحلقة الأولى من البرنامج كان ضحيتها نجم كرة القدم كهربا، ومن النجوم المقرر استضافتهم لاحقاً صابر الرباعي، نيكول سابا، وائل جسار وحسن شاكوش. ويعتمد البرنامج على أفكار خدع متنوعة تتغير عبر الحلقات، كما يتم تنويع فريق نجوم البرنامج بكل حلقة.

وتشارك نور حالياً في مسلسل ضل راجل مع النجوم ياسر جلال، نيرمين الفقي ومحمود عبد المغني والمخرج أحمد صالح، وتقدم فيه دور طبيبة يقودها حسها الإنساني إلى تقديم يد المساعدة لأب يبحث عن حق ابنته التي ترقد بالمستشفى بعد تعرضها لجريمة.

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نور رمضان الزعامة

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