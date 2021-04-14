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محافظ أسيوط يتفقد حادث تصادم "الأتوبيس"

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 06:42 ص
محافظ أسيوط يتفقد مكان الحادث
محافظ أسيوط يتفقد مكان الحادث
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تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، موقع حادث تصادم أتوبيس ركاب مع سيارة نقل بطريق أسيوط البحر الأحمر عند الكيلو 103 والذى أسفر عن مصرع 20 شخصا وإصابة 3 آخرين نتيجة تفحم الأتوبيس والسيارة وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي وفقا للمعلومات الأولية.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة ادارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بأتوبيس نقل ركاب بطريق أسيوط البحر الأحمر بإتجاه سوهاج ووقوع ضحايا ومصابين.

وعلى الفور توجه المحافظ لمكان الحادث وانتقلت قوات الحماية المدنية الى مكان الحادث والاستعانة بعدد 25 سيارة اسعاف وتم نقل المصابين الى المستشفى الجامعى ونقل الجثث للمستشفيات وتم وضع حواجز مرورية وتعديل حركة المرور بالطريق منعا للتزاحم وجارى رفع السيارة والأتوبيس وتسيير الحركة المرورية.

كما تابع المحافظ من موقع الحادث جهود اسعاف المصابين ونقلهم للمستشفيات وتقديم أوجه الرعاية الصحية لهم موجهًا بالتنسيق مع كافة الجهات الامنية واتخاذ ما يلزم من اجراءات.

رافق المحافظ فى موقع الحادث اللواء اسعد الذكير مدير أمن أسيوط واللواء المهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد والعميد ايهاب ثروت مدير ادارة الحماية المدنية والعميد ايهاب الفى مدير ادارة المرور وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز الفتح.

ووجه محافظ أسيوط الشكر لقوات الحماية المدنية والاسعاف لاستجابتهم السريعة وجهودهم فى السيطرة على الحادث ونقل المصابين باستغلال كافة الامكانات المتاحة.

كما يهيب مكتب إعلام محافظة أسيوط جموع المواطنين ووسائل الإعلام بضرورة توخي الحذر وعدم نشر أي معلومات أو بيانات أو إحصائيات عن الأحداث أو حجم الاضرار ما لم يصرح بها المتحدث الاعلامي للمحافظة أو لم تنشر علي "الصفحة الرسمية لمحافظة اسيوط" (الصفحة الرسمية لمحافظة اسيوط) على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أو الموقع الرسمى للمحافظة (www.assiut.gov.eg) فضلا عن إستقبال شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أية طارىء من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858 088) على مدار 24 ساعة.

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