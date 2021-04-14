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نشاط رياح والحرارة تتخطى 30.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 07:03 ص
أرشيفية
أرشيفية
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء، ثاني أيام رمضان، الموافق 15 إبريل2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء.
- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد.
- طقس حار على جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

بيان بدرجات الحرارة
أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فهي كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 15 والعظمى 27
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 14 والعظمى 26
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 14 والعظمى 26
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 14 والعظمى 25
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 24
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 14 العظمى 22
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 13 والعظمى 22
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 12 والعظمى 24
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 11 والعظمى 24
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 16 العظمى 21
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 14 والعظمى 22
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 27
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 27
درجات الحرارة في السويس الصغرى 13 والعظمى 27
درجات الحرارة في العريش الصغرى 14 والعظمى 22
درجات الحرارة في رفح الصغرى 13 والعظمى 21
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 15 والعظمى 27
درجات الحرارة في نخل الصغرى 08 العظمى 25
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 18 والعظمى 28
درجات الحرارة في طابا الصغرى 15 والعظمى 28
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 09 والعظمى 24
درجات الحرارة في الطور الصغرى 16 والعظمى 27
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 19 والعظمى 30
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 18 والعظمى 28
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 17 والعظمى 27
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 14 والعظمى 28
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 14 والعظمى 29
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 13 والعظمى 29
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 15 والعظمى 30
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 17 والعظمى 32
درجات الحرارة في قنا الصغرى 18 والعظمى 33
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 19 والعظمى 34
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 21 والعظمى 34
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 17 والعظمى 34
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 16 والعظمى 32
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 20 والعظمى 29
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 19 والعظمى 30
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 22 والعظمى 28
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 21 والعظمى 27

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