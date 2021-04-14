"ألعب غيرها".. "الديهي": وزير الخارجية الإثيوبي يعزف ألحان عنصرية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أرسل رسالة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ولأبي أحمد رئيس وزراء أثيوبيا لعقد قمة عاجلة تجمع رؤساء وزراء الدول الثلاث خلال 10 أيام لدراسة الموقف وكيفية الخروج من أزمة سد النهضة الطاحنة قبل الدخول في موسم الفيضان تفعيلًا لاتفاقية المبادئ التي تنص على إحالة الموضوع لرؤساء حكومة الدول الثلاث حال فشل المفاوضات، معقبًا: "تفكير إيجابي".





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، الثلاثاء، أن إثيوبيا تطلع سفراء الدول الإفريقية في أديس ابابا على التطورات بشأن سد النهضة، موضحًا أن وزير الخارجية الإثيوبي قال للسفراء أن مصر والسودان قاموا بتسيس قضية سد النهضة بالحديث عن أن الأزمة أمن قومي للبلدين، وأعرب عن حزنه من حديث مصر والسودان عن أن الأمن العربي المائي في خطر، رغم أن جميع دول المصب إفريقية، لافتًا إلى أنه يريد العبث بعلاقة مصر والسودان والدول العربية مع الدول الإفريقية، ويؤكد أن مصر والسودان يحتموا بالدول العربية، وعلى الأفارقة أن يدعموا إثيوبيا.



