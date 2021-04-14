شركة فايزر: لم نجد دليلا على خطر التجلط الدموي بسبب لقاحنا

أعلنت شركة فايزر، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد، لا يوجد دليل على أنه يسبب التجلط الدموي، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.





وفي وقت سابق، أعلنت شركة فايزر أنها تتوقع بأن تصل قيمة مبيعات لقاحها المضاد لكوفيد الذي طوّرته بالاشتراك مع بيونتيك إلى 15 مليار دولار في 2021 على ان ترتفع أكثر إذا وقّعت مزيدا من العقود لاستخدامه.





وجاءت التوقعات في وقت أعلنت الشركة عن أرباح الفصل الرابع والعام بأكمله فيما نشرت توقعات 2021.



