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نشأت الديهي: تواصل وزير الخارجية مع أمين الأمم المتحدة تصعيد ننتظره منذ فترة

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 07:19 ص
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزير الخارجية سامح شكري، قام بتصعيد ننتظره منذ فترة طويله، حيث أجرى الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حيث استعرض خلاله الوزير آخر التطورات في ملف سد النهضة، وتفاصيل التعنت الإثيوبي والموقف المصري السوداني الداعي للتوصل لاتفاق قانوني ملزم.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، الثلاثاء، أن وزير الخارجية قام بتوجيه خطابات إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وطلب تعميمها كمستند رسمي تم من خلاله شرح كافة أبعاد ملف سد النهضة وتطوراته ومراحل التفاوض، وهي رسالة شارحة واضحة توضح الموقف والمطالب المصرية والموقف السوداني والإثيوبي وما تقوم به إثيوبيا من تعنت.

وتابع، أن سامح شكري، وزير الخارجية، ينعش ذاكرة المؤسسة الدولية الأمم المتحدة بالقضية المصرية بأزمة سد النهضة، معقبًا: "الأجواء بتقول أننا رايحين مجلس الأمن".

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الكلمات المفتاحية

نشأت الديهي مصر بوابة الفجر الفجر ازمه سد النهضه

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