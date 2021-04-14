"الديهي": تدريب "الفاتح -2021" يعكس جاهزية المقاتل المصري بنسبة 100%

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية للمشروع التدريبي " الفاتح - 2021"، والذى تنفذه إحدى وحدات المنطقة الجنوبية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، والذى استمر لعدة أيام، وذلك في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. في نطاق المنطقة الجنوبية.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، الثلاثاء، أن هناك نشاط وحركة وجاهزية وتدريب، موضحًا أن هذا المشروع التدريبي يعكس جاهزية بنسبة 100% للمقاتل المصري في المنطقة الجنوبية.



