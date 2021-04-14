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"الديهي": تدريب "الفاتح -2021" يعكس جاهزية المقاتل المصري بنسبة 100%

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 07:20 ص
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية للمشروع التدريبي " الفاتح - 2021"، والذى تنفذه إحدى وحدات المنطقة الجنوبية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، والذى استمر لعدة أيام، وذلك في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. في نطاق المنطقة الجنوبية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، الثلاثاء، أن هناك نشاط وحركة وجاهزية وتدريب، موضحًا أن هذا المشروع التدريبي يعكس جاهزية بنسبة 100% للمقاتل المصري في المنطقة الجنوبية.

ونوه، بأن الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، التقى الفريق بحرى صامويل بابارو قائد القوات البحرية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية وقائد الأسطول الخامس وقائد القوة البحرية المشتركة "CMF" والوفد المرافق له بمقر قيادة القوات البحرية بقاعدة رأس التين البحرية بالإسكندرية، وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية، لافتًا إلى أن اللقاء تضمن الحديث عن تعظيم مشاركة مصر في القوة البحرية المشتركة "CMF" بما يتناسب مع دور مصر المحوري كقوة مؤثرة بالمنطقة، مؤكدًا أن ما يربطنا بالقوات المسلحة الأمريكية وجميع القوات المسلحة على مستوى العالم علاقة ندية وتعاون وتدريب مشترك وليست تبعية.

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