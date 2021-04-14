بعد قفزها للمركز 77 في إنتاج وتوزيع الكهرباء.. "الديهي": "مصر بتنور العالم"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر تقفز إلى المركز 77 على مستوى العالم في انتاج وتوزيع الكهرباء خلال 6 سنوات بالتقدم 78 مركز بعد أن كنا نحتل المركز 145 خلال عام 2014.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، الثلاثاء، أننا لدينا وفرة من الكهرباء واحتياطي لأول مرة في تاريخ مصر، وهناك كهرباء منتجة من الرياح والطاقة الشمسية، وهناك ربط كهربائي مع إفريقيا عن طريق السودان، وربط كهربائي مع آسيا عن طريق ربط مصر بالدول العربية ودول الخليج، ومع أوروبا عن طريق مالطا قبرص اليونان، معقبًا: "مصر بتنور العالم، مصر منارة العالم ونورت وهتنور في كل مكان".



