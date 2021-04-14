نشأت الديهي: الرئيس التونسي يوجه ضربات ولكمات متتالية للإخوان

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس التونسي قيس سعيّد، شن هجوما على تيار الإسلام السياسي، خلال زيارة قام بها إلى جامع الزيتونة في العاصمة تونس، الاثنين، قبل يوم واحد من بداية شهر رمضان، حيث قال خلال تهنئته للشعب التونسي،: "اتوجه بالتهنئة إلى المسلمين والمؤمنين وليس إلى الإسلاميين، والنبي إبراهيم كان مسلما ولم يكن إسلاميا، نحن مسلمون والحمد لله على نعمة الإسلام ولسنا إسلاميين".



