حظك اليوم.. توقعات الأبراج اليوم 14 أبريل 2021.. "تجنب الخشونة مع الآخرين"

يوافق اليوم 14 أبريل 2021، ميلادية، وهذا اليوم تحمل الأبراج العديد من المفاجآت السارة والأمور الجيدة إلى أصحابها، أما بعض الأبراج الأخرى فقد تحتاج إلى الحفاظ على ثباتها حتى يمر هذا اليوم.





ونستعرض لكم في السطور التالية توقعات الأبراج اليوم 14 أبريل 2021.





برج الحمل:

التأخير فى تنفيذ رغباتك قد يكون إنقاذًا لك من ورطة أو خسارة فادحة، لتتذكر صدق المثل كل تأخيرة وفيها خِيرَة.





برج الثور:

لا تكن حسّاسًا زيادةً عن اللازم،حاول إبعاد العاطفة عن شئون العمل مع إحتفاظك بمراعاة الدّواعى الإنسانيّة الطارئة.





برج الجوزاء:

يُختبر معدن الذّهب بالنّار ويُختبر معدن الرّجال بالشدّة، الجَزَع عند أول مطبّ ليس من شِيَمِك كما أنك مررْتَ بالماضى بما هو أصعب.





برج السّرطان:

جبهة العاطفة مثل مختلف الجبهات تمر بالتغيير المستمر،لاسعادة دائمة ولاحزن دائم، تفاءل بالخير تجده بإذن الله تَعَالى.





برج الأسد:

الخشونة والفظاظة عند تحدّثك مع الآخرين خاصّة البُسطاء والفقراء ليست شهامة، كما أنّ توقير والديْك وشيوخ عائلتك واجب لامفرّ منه.





برج العذراء:

الفشل فى العاطفة أو مشروع معناه تراكم للخبرة وفرصة للنجاح فى علاقة أخرى أو مشروعٍ آخر أفضل وأجمل بمشيئة الله تَعَالى، تفاءل بالخير.





برج الميزان:

حاول تسوية نزاعاتك القضائيّة بصورة ودّيّة فاليوم مُناسب لذلك، شراء غرض للديكور أو تزيين المنزل وراد لكن تفاوض على السعر بشجاعة.





برج العقرب:

من وقتٍ لآخر قد يكون عليك إنجازالأعمال بنفسك بدلًاعن تكليف الآخرين بها،هذا أفضل لضمان إنجاز العمل كما تريد بعيدًا عن أخطاء الآخرين.





برج القوس:

لاتسمح للعاطفة أن تكون فوق العقل والمنطق، العاطفة تعنى الحب أو الغضب وكلاهما يشوّش قدرتك على التفكير المنطقي.





برج الجدى:

إن قام أحدهم بأفعال صبيانيّة لإستفزازك فكن أنت النّاضج، إبتعد عنه وركّز طاقتك على لقمة عيْشك ولا تشتّتها على مواضيع جانبيّة تافهة.





برج الدّلو:

أنت لاتسمح بدفعك لأداء خدمة عن طريق إحراجك، من المفيد تعريف الآخرين بالحدود الفاصلة من وقتٍ لآخر،ثم تقديم الخدمة المطلوبة عن طيب خاطر.





برج الحُوت: