Advertisements

حظك اليوم.. توقعات برج الأسد 14 أبريل 2021

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 08:02 ص
برج الأسد
برج الأسد
Advertisements
تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج الأسد اليوم 14 أبريل 2021
الخشونة والفظاظة عند تحدّثك مع الآخرين خاصّة البُسطاء والفقراء ليست شهامة، كما أنّ توقير والديْك وشيوخ عائلتك واجب لامفرّ منه.

صفات برج الأسد:
مواليد برج الأسد، يتميزون بأنهم يحبون القيادة، بسبب شخصيتهم القوية، ويحبون الابتكار ولديهم حسا إبداعيا، وذكاء عال، وقدرة كبيرة على الاستيعاب، والتصرف الحسن في المشاكل، إلا أنهم يميلون للتسلط، وينتابهم آلام القلب والعمود الفقري وعليهم الانتباه جيدا للأطعمة التي يتناولونها.

أشهر مواليد برج الأسد: نابليون بونابرت، موسوليني، عمر الخيام، جورج برنارد شو، أرنولد شوارزنيجر، وفيدل كاسترو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حظك اليوم بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

تعرف على ضحية أولى حلقات برنامج "رامز عقله طار"

منذ حوالي 15 ساعة

عثمان ديمبلي يُثير مشاعر الرعب في برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. غيابات كبرى تضرب ريال مدريد ضد ليفربول

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الخرطوم تدعو مصر وأديس أبابا إلى قمة خلال 10 أيام

منذ حوالي 10 ساعات

زيدان يوجه رسالة نارية إلى ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

انتحار طفلة ١١ عامًا مشنوقة بسقف شقة بالوراق.. والنيابة تحقق

منذ حوالي 13 ساعة

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

محلل سوداني: إثيوبيا تريد التحكم في مياه النيل لتبيعه للخرطوم والقاهرة

منذ حوالي 7 ساعات

محلل سوداني: لن نشرب الماء لو استكملت إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة

منذ أقل من ساعة

كهربا يتسبب في أزمة داخل الأهلي

منذ 40 دقيقة

هالة صدقى: "برنامج رامز جلال مفبرك.. وبضايق من إهانته للضيوف"

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2021

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس يوضح موعد تخطي مصر ذروة موجة كورونا الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

خاص.. الأهلي يضم نجم بيراميدز مجانًا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

حظك اليوم.. توقعات برج الأسد اليوم الأحد 14 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الأسد 16 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الأسد 17 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الأسد 19 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الأسد اليوم 20 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الأسد 21 فبراير 2021

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:06 ص

محلل سوداني: إثيوبيا تريد التحكم في مياه النيل لتبيعه للخرطوم والقاهرة

محلل سوداني: لن نشرب الماء لو استكملت إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة

07:47 ص

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

04:25 م

عاجل.. الخرطوم تدعو مصر وأديس أبابا إلى قمة خلال 10 أيام

10:55 م

كهربا يتسبب في أزمة داخل الأهلي

08:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة