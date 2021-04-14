Advertisements

حظك اليوم.. توقعات برج الميزان 14 أبريل 2021

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 08:00 ص
برج الميزان
برج الميزان
Advertisements
تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج الميزان اليوم 14 أبريل 2021
حاول تسوية نزاعاتك القضائيّة بصورة ودّيّة فاليوم مُناسب لذلك، شراء غرض للديكور أو تزيين المنزل وراد لكن تفاوض على السعر بشجاعة.

صفات برج الميزان:
مواليد برج الميزان، يتميزون بأنهم أصحاب مواهب كبيرة، وحبون الفن والأدب، وعقلاء يفكرون دومًا في كل قراراته قبل أن يقدم على اتخاذها، ويستطيعون التأقلم على كل الأوضاع، وهم إنسانيون إلى أبعد الحدود، وشخصيات مرحة تسعى للبهجة وتضيفها على كل مكان تحل به، إلا أنهم دبلوماسيون.

أشهر مواليد برج الميزان: المهاتما غاندي، وأيزنهاور، ورالف لورين، وسارا بيرهارديت.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر برج الميزان أيزنهاور

أخبار تهمك

محلل سوداني: لن نشرب الماء لو استكملت إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة

منذ أقل من ساعة

أول رد من مصر على المقترح الإثيوبي الجديد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الخرطوم تدعو مصر وأديس أبابا إلى قمة خلال 10 أيام

منذ حوالي 10 ساعات

زيدان يوجه رسالة نارية إلى ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

مستشار الرئيس يوضح موعد تخطي مصر ذروة موجة كورونا الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

هالة صدقى: "برنامج رامز جلال مفبرك.. وبضايق من إهانته للضيوف"

منذ حوالي 13 ساعة

انتحار طفلة ١١ عامًا مشنوقة بسقف شقة بالوراق.. والنيابة تحقق

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على ضحية أولى حلقات برنامج "رامز عقله طار"

منذ حوالي 15 ساعة

كهربا يتسبب في أزمة داخل الأهلي

منذ ساعة الا ربع

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2021

منذ حوالي 5 ساعات

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

منذ حوالي 22 ساعة

خاص.. الأهلي يضم نجم بيراميدز مجانًا

منذ حوالي 18 ساعة

محلل سوداني: إثيوبيا تريد التحكم في مياه النيل لتبيعه للخرطوم والقاهرة

منذ حوالي 7 ساعات

عثمان ديمبلي يُثير مشاعر الرعب في برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

حظك اليوم.. توقعات برج الميزان اليوم الأحد 14 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الميزان 6 مارس 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الميزان 3 أبريل 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الميزان 4 أبريل 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الميزان 6 أبريل 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الميزان 7 أبريل 2021

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:06 ص

محلل سوداني: إثيوبيا تريد التحكم في مياه النيل لتبيعه للخرطوم والقاهرة

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

04:25 م

كهربا يتسبب في أزمة داخل الأهلي

08:01 ص

محلل سوداني: لن نشرب الماء لو استكملت إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة

07:47 ص

عاجل.. الخرطوم تدعو مصر وأديس أبابا إلى قمة خلال 10 أيام

10:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة