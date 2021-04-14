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حظك اليوم.. توقعات برج العقرب 14 أبريل 2021

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 07:59 ص
برج العقرب
برج العقرب
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تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج العقرب اليوم 14 أبريل 2021
من وقتٍ لآخر قد يكون عليك إنجازالأعمال بنفسك بدلًاعن تكليف الآخرين بها،هذا أفضل لضمان إنجاز العمل كما تريد بعيدًا عن أخطاء الآخرين.

صفات برج العقرب:
مواليد برج العقرب، يتميزون بأنهم طموحين للغاية، وهادئون ويكرهون التشاؤم والمتشائمين، ويحبون الصدق، ولا يميلون إلى فضح الأسرار، ولديهم جاذبية من نوع خاص تجعله محور اهتمام من حوله، ولكن مشكلته الرئيسة الشك والخوف من الخيانة التي لا يغفرها أبدًا.

أشهر مواليد برج العقرب: كريستوفر كولومبوس، وفولتير، والأمير تشارلز، وشارل ديجول، وماري أنطوانيت، ومارتن لوثر، وبيل جيتس، وبيكاسو.

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