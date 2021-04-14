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بيلوسي تدعو بايدن إلى إلقاء كلمة في جلسة مشتركة للكونجرس في 28 أبريل

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 09:00 ص
جو بايدن
جو بايدن
وكالات
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دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الأربعاء، الرئيس جو بايدن، إلى إلقاء كلمة في جلسة مشتركة للكونجرس في 28 أبريل هي الأولى له أمام المجلس، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أعلنت وسائل إعلام ، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، على حساب المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

           

وحسم بايدن، ولاية بنسلفانيا وأصبح يمتلك 290 صوتًا في المجمع الانتخابي، ما يعني وصوله إلى البيت الأبيض خلفًا للرئيس الحالي دونالد ترامب.

           

ويذكر أن المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، شغل منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

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