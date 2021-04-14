التضامن: إنقاذ أطفال وكبار بلا مأوي في بني سويف والإسكندرية والجيزة





أنقذ فريق اطفال وكبار بلامأوي طفلا بمحافظة بني سويف يدعي م.س.م 14عامًا وتم ايداعه بمؤسسة الدفاع الاجتماعي حيث تم الكشف الطبي عليه بمستشفي الجامعة، وذلك في إطار خطة البرنامج القومي لحماية الاطفال والكبار بلامأوي والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.



وفي نفس الإطار أنقذ فريق الإسكندرية سيدة بلامأوي تدعي ن.ب.م 71عاما بدار الهدايا للسيدات كما تم انقاذ المسن م.ع.خ يبلغ من العمر 55عاما وتم ايادعه بدار الهدايا للرجال.



أما محافظة الجيزة أنقذ الفريق الطفل ى.م 10سنوات وتم ايداعه بمؤسسة دور التربية بالجيزة.



وتنفذ وزارة التضامن الإجتماعي، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"، برنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى في 13 محافظة من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب الشوارع من أجل إنقاذ الأطفال والمشردين من كبار السن بالإضافة ل6 مؤسسات لرعاية الاطفال تم تطويرها.



وتهيب وزارة التضامن الإجتماعي بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلا مأوى من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال صفحات التواصل الإجتماعي..