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731 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 09:19 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، 731 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وفي وقت سابق، كانت السلطات في كوريا الجنوبية أعلنت أنها ستمضي في حملة التطعيم ضد كورونا، بعدما قررت مواصلة استخدام لقاح "أسترازينيكا" لجميع الأشخاص ممن تبلغ أعمارهم 30 عاما وأكثر.

 

وأوقفت السلطات الكورية الجنوبية، يوم الأربعاء الماضي، التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" لمن تقل أعمارهم عن 60 عاما، بعدما سجلت أوروبا حالات تجلط دموي لدى البالغين بعد تلقيحهم.

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