محمد إمام عن ظهور مشهد له من الجزء الأول في "الاختيار" في الجزء الجديد:"عقبال ما يطلع في الجزء التالت"

عبر الفنان محمد إمام عن سعادته الكبيرة بسبب ظهور مشهده الذى قام بتصويره في الجزء الأول من مسلسل "الاختيار"، في الحلقة الأولى من الموسم الثاني للمسلسل، الذى يعرض حاليًا على قناة "ON"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر محمد إمام صورة له من الجزء الأول من مسلسل "الإختيار"، وعلق عليها قائلاً:"مبسوط إن المشهد اللى عملته فى مسلسل الاختيار 1، بعد ما قلب الدنيا وقتها، يتعرض جزء منه فى أول حلقة من الاختيار 2، عقبال ما يطلع في الجزء التالت إن شاء الله".



وفي سياق آخر، يُعرض للفنان محمد إمام حاليًا عبر قناة "الحياة"، مسلسل "النمر" وهو بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، محمد رياض، نرمين الفقى، بيومي فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، أحمد حلاوة، حجاج عبد العظيم، أحمد حلاوة، أحمد عبد الله محمود، مؤمن نور، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.