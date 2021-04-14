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البرازيل تسجل 3808 وفيات و82186 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 09:35 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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رصدت وزارة الصحة في البرازيل، 3808 وفيات و82186 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وفي التقرير اليومي لوزارة الصحة البرازيلية، أوضحت فيه أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 358425، فيما عدد الإصابات 13599994.

 

وأعلن إديرلون ريزيندي منسق برنامج المنظمة البرازيلية لطب الإنعاش، أن عدد المصابين بكورونا البالغين 39 عاما وما دون في وحدات الرعاية المركزة ارتفع في مارس بشكل كبير ليتجاوز 11 ألفا، ليشكل 52.2 بالمئة من إجمالي المرضى في تلك الأقسام.

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