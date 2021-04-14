نجم إنجلترا السابق يوجه نصيحة إلى آرسنال

طالب الإنجليزي بول إينس نجم مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيين السابق مسئولي آرسنال الإنجليزي بالتخلي عن بعض نجومه حتى يستعيد مكانه بين كبار الدوري الإنجليزي .





وأشارت تقارير صحفية إلى أن آرسنال يحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي متأخرا بـ 10 نقاط عن آخر مركز مؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.





وألمح إينس أن الدفاع المترهل لآرسنال أسهم بشدة في تذبذب نتائجه كثيرا في الموسم الحالي.





وطالب إينس المدير الفني لآرسنال ميكيل أرتيتا التخلي عن 3 لاعبين هم : روب هولدينج وكالوم تشامبرز ودافيد لويز من أجل بدء عملية التصحيح وإفساح المجال أمام التعاقد مع لاعبين أفضل من وجهة نظره.





وقال بول إينس في تصريحات نقلتها المدونة الصوتية للدوري الإنجليزي الممتاز:"ما زلت أعتقد أن آرسنال ضعفاء دفاعيا".





وأضاف: "إذا نظرت إلى الدفاع ومع استثناء كيران تيرني، فإنني أتطلع لتبديل 3 مدافعين أو 4 مدافعين ".





وتابع: "لا أقلل من احترام هولدينج وتشامبرز ولويز لكن إذا أردت التقدم للأمام يجب أن ترى موقع الفريق في سلم الترتيب".





واختتم إينس تصريحاته قائلا: "هذا الفريق يجب أن ينافس على مراكز دوري أبطال أوروبا لذلك يحتاج لإحضار 4 أو 5 لاعبين جدد".