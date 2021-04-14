نجم سموحة سيشارك أمام الأهلي رغم انتقاله منذ أيام قليلة إلى الدوري الليبي

يشارك حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، في مباراة فريقه أمام الأهلي بالدوري المصري، رغم انتقاله منذ أيام قليلة إلى أهلي طرابلس الليبي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.









ويلتقي الأهلي أمام نظيره سموحة، يوم 21 من شهر أبريل الجاري، في مباراة مؤجلة من الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.









ومن المقرر مشاركة حسام في مباراة الأهلي، بناء على اتفاق بين إدارة سموحة وأهلي طرابلس بمشاركة اللاعب في المباراة، وبعدها يغادر للانضمام إلى الفريق الليبي.









ويحتل حسام حسن المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز هذا الموسم برصيد 8 أهداف، بعد المتصدر أحمد سمير لاعب طلائع الجيش برصيد 9 أهداف.