الحلقة الثانية من "ملوك الجدعنة".. ألفاظ خارجة وإفيهات قديمة







عرضت قناة "MBC مصر" أمس الحلقة الثانية من مسلسل "ملوك الجدعنة" للفنان عمرو سعد والفنان مصطفى شعبان، وهما صديقان يقفان بجانب بعضهما دائمًا، وهو ما جعل البعض يقارنون بين المسلسل وبين فيلم "سلام يا صاحبي" للزعيم عادل إمام والفنان الراحل سعيد صالح.



واعتمد مصطفى شعبان وعمرو سعد على تكرار مجموعة كلمات غريبة تعبر عن شعبيتهم، فبدأت الحلقة الأولى ببعض المصطلحات مثل "أبو تقل دم أمك" والتي استخدمت منذ ثلاثة أعوام في فيلم "سوق الجمعة"، كما اشتملت الحلقة على العديد من المصطلحات القبيحة، والتي قالتها رانيا يوسف وهي تتحدث مع شقيقها مصطفى شعبان :"تصدق يا سفينة لو كنت كملت في الكورة كان زمان اللي اسمه يورجن كلوت خطفك ولعبت مع صلاح وبانيه" في إشارة منها ليورجن كلوب مدرب ليفربول وساديو مانيه لاعب الفريق.



وتضمنت الحلقة الثانية أيضًا لفظ خارج من الفنان وليد فواز عندما كان يقول لمصطفى شعبان وعمرو سعد هعمل منكم" فانلات وألبسه".



مسلسل" ملوك الجدعنة "بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى، ويظهر خلال العمل مجموعة من ضيوف الشرف، وسيكون وجودهما بمثابة مفاجئة للجميع، خاصة أن العمل يدور في إطار تشويقي، كما يظهر الفنان يوسف شعبان، وهو يعتبر من آخر الأعمال التي قدمها قبل وفاته.