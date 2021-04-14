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د.حماد عبدالله يكتب: مطلوب أن " نتقى الله " فى مصر !!

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 09:52 ص
بوابة الفجر
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الطريق الوحيد ،للنمو ،ولإضطراد التقدم فى الأمة ، هو العمل بنظام الفريق الواحد فى كل مناحى الحياة بالمحروسة ،فمصر الوطن ،يمتلك من أدوات التقدم كل عناصر النجاح ، فنحن نمتلك الأرض والسماء ،والبحار والبادية ،والحضر ،ونهر النيل العظيم ،ونمتلك طاقات بشرية هائلة !
نمتلك الأرادة القوية ،ونمتلك ناصية الأمور فى منطقتنا العربية والشرق أوسطية وأفريقيا! 
نمتلك عمق حضارى وثقافى ليس له مثيل بين أمم الأرض كلها !!
نمتلك منابر الأديان المسيحية والإسلامية وكذلك اليهودية ،وقصص الأنبياء ،تشير على أن أرض الكنانة ،كانت إما مهبط وملجأ للأسرة المقدسة (السيدة مريم العذراء وإبنها المسيح سيدنا عيسى عليه السلام ).
أو موطن ولادة سيدنا موسى عليه السلام ،أو وطن إحدى زوجات الرسول عليه السلام ،وناصرة الدين الإ سلامى ،حيث وصف شعب مصر بأنهم "خير جند الله على الأرض" ،وذكرت مصر فى القرأن الكريم بأرض الكنانة ،ولآكثر من ثلاثة عشر مرة !!
فمصر هى المنارة ،والفنارة ،والمنبر والأزهر والكنيسة ،والمعبد !!
لدينا كل مقومات النهضة والحضارة ..
ماذا ينقصنا ؟ ماذا ينقص هذا الوطن لكى تستفز طاقاته ويرفع معدل النمو فى أرجائه؟لاشك بأن مصر ستظل محروسة بإذن الله ،وإرادة شعبها !!
ولا شك أيضاً بـأن كل الأنشطة التى تزاولها القيادة السياسية ،فى مختلف مراحل الحياة السياسية ومع إختلاف التوجهات ،وإختلاف الرأى حولها إلا أنها جميعا ، تهدف لرفعة مستوى الوطن ! والعمل على تشابك مصالحه مع المصالح العالمية ، فالعالم أصبح قرية واحدة ،ومايؤثر على شعب فى الطرف الأخر من الكرة الأرضية ، له تأثير على الوطن إيجاباَ أو سلباً،تبعاً لنوعية الحدث ! ولعل أحداث التطرف الدينى ، فى دول مثل أفغانستان ، والتشكيلات العصابية التى أخذت عناوين دينية أسلامية ، وتورطت هذه التشكيلات فى أحداث عالمية أهمها حادث 11 سبتمبر 2001 وما أعقبة من تغيير كامل لكل خرائط العالم ، وأتخاذ موقف عدوانى من الأسلام ومن العرب خاصة !! 
كل هذا ، يتطلب من المصريون ، وهم أصحاب ميزة منفردة كما سبق وعرضنا فى مقدمة هذا المقال ، أن يخرجوا من أطار " العبث " ! ،" اللغط " الذى ساد مجتمع المحروسة ، بين مثقفيه ،ومتعلميه ، ومسئووليه !! 
وأن نجتمع مرة أخرى على قلب رجل واحد،واضعين وسط أعيننا المصلحة العليا للوطن !!وتكون الرغبة والتحدى ، للنمو ، وإزدياده ! وأصلاح ما أهدره الزمن والتاريخ ، ووضع كل الأمور فى نصابها ، وأخلاء الصدور من الضغائن ، والحقد ، وإنهاء حالة النزاع والتشاجر اليومى بين فئات المجتمع ! 
فالكل مختلف على مواقف ،وعلى كلمة ،وعلى رأى ،وعلى ظواهر ،وحينما نتعمق فى جوهر الخلاف ،نجد أن الحل يمكن أن يكون بكلمة تجمع الكل سواء !
ففى تقديرى أن مصر ،تعيش حالة من "العبث" واللامعقول !!
ويصبح الفاقد ،من الجهد والوقت ،قائم على حساب تقدم الوطن ،وإزدهاره !
ولا سبيل لنا، إلا الخروج من حالة "العبث" التى نعيشها !! وأن نتقى الله فى هذا البلد!! 
أستاذ دكتور مهندس/ حماد عبد الله حماد

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