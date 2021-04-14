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ريال مدريد يسعى لخطف هذه الصفقة الذهبية
الأربعاء 14/أبريل/2021 - 09:47 ص
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مراقبة ريال مدريد، للإنجليزي جيسي لينجارد، لاعب مانشستر يونايتد المعار إلى وست هام.
وأنتقل لينجارد إلي وست هام منذ مطلع يناير الماضي، حيث يقدم مستويات رائعة في الدوري الإنجليزي، حيث استطاع أن سجل 8 أهداف وصنع 4، حتى الآن.
ووفقًا للمعلومات الواردة بشبكة "ESPN" الأمريكية، فإن ريال مدريد يراقب بشدة الدولي الإنجليزي، والمستوي الذي يقدمها لينجارد مع وست هام، ويفكر جديًا في ضمه لو حافظ على نفس المستوى حتى نهاية الموسم الجاري".
وتابعت:" ليس الميرنجي الفريق الوحيد المهتم بضم لينجارد من بين العديد من الأندية الأوروبة، فهناك اهتمام أيضًا من جانب ناديي إنتر ميلان وباريس سان جيرمان ".
وأضافت:"يريد وست هام بقوة ضم لينجارد بشكلٍ نهائي بعد تألقه، إلا أن اللاعب دون شك يرغب في اللعب بدوري أبطال أوروبا".
والجدير بالذكر أن وست هام يتواجد حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 55 نقطة، مع تبقي 7 جولات على نهاية البطولة.
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