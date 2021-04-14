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ريال مدريد يسعى لخطف هذه الصفقة الذهبية

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 09:47 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مراقبة ريال مدريد، للإنجليزي جيسي لينجارد، لاعب مانشستر يونايتد المعار إلى وست هام.


وأنتقل لينجارد إلي وست هام منذ مطلع يناير الماضي، حيث يقدم مستويات رائعة في الدوري الإنجليزي، حيث استطاع أن سجل 8 أهداف وصنع 4، حتى الآن.


ووفقًا للمعلومات الواردة بشبكة "ESPN" الأمريكية، فإن ريال مدريد يراقب بشدة الدولي الإنجليزي، والمستوي الذي يقدمها لينجارد مع وست هام، ويفكر جديًا في ضمه لو حافظ على نفس المستوى حتى نهاية الموسم الجاري".


وتابعت:" ليس الميرنجي الفريق الوحيد المهتم بضم لينجارد من بين العديد من الأندية الأوروبة، فهناك اهتمام أيضًا من جانب ناديي إنتر ميلان وباريس سان جيرمان ".


وأضافت:"يريد وست هام بقوة ضم لينجارد بشكلٍ نهائي بعد تألقه، إلا أن اللاعب دون شك يرغب في اللعب بدوري أبطال أوروبا".


والجدير بالذكر أن وست هام يتواجد حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 55 نقطة، مع تبقي 7 جولات على نهاية البطولة.

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