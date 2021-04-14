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الأسبوع المقبل.. إيران تبدأ إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 08:36 ص
نووي إيران
نووي إيران
وكالات
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قال مندوب إيران في وكالة الطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستبدأ الأسبوع المقبل إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن بإمكانها إنتاج 120 كجم من اليورانيوم المخصب بنسبة 20٪ في غضون عام.

 

وفي سياق متصل، قال نائب رئيس الوكالة النووية الإيرانية على أصغر زاريان، في تقرير نشر على موقعها على الإنترنت، إن إيران لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بأي نسبة إذا قررت السلطات الإيرانية القيام بذلك.

 

وأضاف: "في الوقت الحالي، إذا اتخذت السلطات الإيرانية القرار، فستتمكن منظمة الطاقة الذرية بصفتها المنفذ من تخصيب اليورانيوم بأي نسبة".

 

وكانت إيران قد أعلنت من هذا الشهر، أنها ستلغي القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم، مع التراجع خطوة أخرى عن الالتزامات بالاتفاق النووي لعام 2015 مع ست قوى كبرى، لكنها تعهدت بمواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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