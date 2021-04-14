إلغاء مسيرة الشعلة الأولمبية في مدينة ماتسوياما اليابانية بسبب فيروس كورونا

ألغت السلطات اليابانية، اليوم الأربعاء، مسيرة الشعلة الأولمبية في مدينة ماتسوياما، بسبب فيروس كورونا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وحذر مسؤول في اليابان الاتحاد الأوروبي من أن "أي محاولة لتعليق شحنات اللقاحات وسط النقص الذي تعاني منه أوروبا من شأنها الإضرار بالعلاقات".

ودعا الوزير المكلف بالإشراف على حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في اليابان تارو كونو، الاتحاد الأوروبي إلى "ضمان استقرار الصادرات من اللقاحات الأوروبية الصنع".

وتأتي هذه الدعوة في وقت يبدو أن اليابان لن تكون قادرة على تأمين عدد جرعات اللقاح التي تريدها قبل استضافة الألعاب الأولمبية في غضون أربعة أشهر.